O eski halinden eser yok şimdi

Geçen sezon sınırlı kadroyla ligin altını üstüne getiren ve sezonu 2 kupayla kapatıp bu sezona da şampiyonluğun en güçlü favorisi olarak başlayan Beşiktaş, düşüşünü dün de devam ettirdi. Avrupa'ya çoktan havlu atan siyah-beyazlı takım, Giresunspor'u yenerek hem moral bulmak hem de yeniden çıkışa geçmek istiyordu. Ancak Kartal'ın hesapları yine tutmadı.



TOPLAMDA 6 MAÇ

Önce penaltıdan geriye düşen Beşiktaş, Necip'in kırmızısı sonrası bir de 10 kişi kalıca iyice çöktü. Sonrasında ise hezimet kaçınılmaz oldu: 0-4. Kendi sahasında ağır bir yenilgi alan siyah-beyazlı takım, böylece ligde çıktığı son 4 maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ın arka arkaya kaybettiği resmi maç sayısı ise 6'ya yükseldi. Suların durulmadığı Beşiktaş'ta artık taraftarın da sabrı taştı.



İLK GOLÜ YİYOR, ATAMIYOR

Beşiktaş, rakibi karşısında 22. dakikada penaltı atışıyla geriye düşerken, ligdeki son 6 maçında da ilk golü yiyen taraf oldu. Başakşehir deplasmanında 3-2 mağlup olan siyah- beyazlı takım, 1-0 geri düştüğü mücadelede eşitliği yakalasa da sahadan puansız ayrılmıştı.



JOSEF 11'E GERİ DÖNDÜ

Sergen Yalçın, Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax maçının 11'inde 3 değişikliğe gitti. Kart cezası nedeniyle Ajax'a karşı görev alamayan Josef'i 11'de görevlendirdi. Savunmada Montero'nun yerine Necip'i, Teixeira'nın yerine Batshuayi'yi sahaya sürdü.