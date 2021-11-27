Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Giresunspor 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş - Giresunspor 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 14. hafta maçında Beşiktaş sahasında Giresunspor'u konuk etti. Süper Lig ve Avrupa'da istediği sonuçları alamayan siyah-beyazlılar rakibine 4-0 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Diabate, Balde, Sergio ve Champness kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş, ligde üst üste 4. maçından da puan çıkaramadı ve zirveden iyice uzaklaştı. Kartal'da Necip Uysal 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İşte Beşiktaş-Giresunspor maçıyla ilgili tüm detaylar ve özet...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:00 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2021 Cumartesi 21:10
Beşiktaş - Giresunspor 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar kötü gidişata dur diyemedi. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Sergio ve 90. dakikada Champness kaydetti.

17 YIL SONRA BİR İLK!
Sahasında Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş kan kaybetmeye devam etti. Siyah-beyazlılar 17 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

NECİP KIZARDI!
Beşiktaş'ta Necip Uysal 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası ilk olarak sarı kart gördü. Ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Hüseyin Göçek, kartın rengini kırmızıya çevirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 20 puanda kaldı. Kritik bir galibiyet alan Giresunspor ise puanını 16'ya yükseltti.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Giresunspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.

DİĞER
Aytaç Şaşmaz ile Cemre Baysel'den yeni paylaşım! Güzel oyuncu aileye girdi
Başkan Erdoğan'a Türkmenistan Devlet İş Birliği Nişanı: Şerefle taşıyacağım
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor