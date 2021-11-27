Beşiktaş - Giresunspor 0-4 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş ile Giresunspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında kozlarını paylaştı. Vodafone Park'ta oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çaldı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar kötü gidişata dur diyemedi. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada penaltıdan Diabate, 55. dakikada Balde, 64. dakikada Sergio ve 90. dakikada Champness kaydetti.



17 YIL SONRA BİR İLK!

Sahasında Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş kan kaybetmeye devam etti. Siyah-beyazlılar 17 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

NECİP KIZARDI!

Beşiktaş'ta Necip Uysal 39. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faul sonrası ilk olarak sarı kart gördü. Ancak VAR'ın uyarısı sonrası pozisyonu izlemeye giden hakem Hüseyin Göçek, kartın rengini kırmızıya çevirdi.

Bu sonuçla Beşiktaş 20 puanda kaldı. Kritik bir galibiyet alan Giresunspor ise puanını 16'ya yükseltti.



Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Giresunspor ise sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak.