BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş Trabzonspor'un eskli yıldızı Ekuban'a transfer teklifi götürdü!

Geçtiğimiz sezon iki kupayı da kazanan ve yeni sezona birbirinden önemli isimleri kadrosuna katarak başlayan Beşiktaş'ta işler istendiği gibi gitmedi. Şampiyonlar Ligi'nde 5'te 0 çeken siyah-beyazlılar, Süper Lig'de de zirvenin 13 puan gerisine düşerek 9. sırada yer aldı. Devre arası hem savunmaya hem de hücuma yönelik takviye yapmak isteyen Kartal'da ilk temas sürpriz bir isim için gerçekleşti. Siyah-beyazlı yönetim, 3 sezon boyunca Trabzonspor'da başarıyla forma giyen ve yazın Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Caleb Ekuban için kulübüyle görüştü.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE...
Sabah'ın haberine göre, İtalya Ligi'nde 18. sırada bulunan Genoa'da yeni teknik direktör Shevchenko'nun vereceği karar belirleyici olacak. Bordo-mavililerden, İtalyan ekibine 1.8 milyon Euro bonservis bedeliyle giden 27 yaşındaki oyuncuyu kiralamak isteyen Beşiktaş, sözleşmeye satın alma opsiyonunu da koyacak. Siyah-beyazlılar, hücumun her bölgesinde forma giyen deneyimli oyuncuyu transfer etmesi halinde hem kanatlarda hem forvet arkasında hem de ileri uçta değerlendirebilecek.
İTALYA'DA UMDUĞUNU BULAMADI
Genoa ile 2024'ün haziran ayına kadar sözleşmesi olan Caleb Ekuban, İtalya'da aradığını bulamadı. Ganalı yıldız, 10 resmi karşılaşmada 470 dakika sahada kalırken, gol ya da asistle tanışamadı.
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