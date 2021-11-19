SPOR HABERİ - Batshuayi'nin yerine Lys Mousset geliyor! Şaşırtan istatistik...

Bu arada Batshuayi'nin kiralık olması, Kenan'ın bekleneni verememesi, Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesi düşünen Beşiktaş için yeni bir isim gündeme düştü. Siyah-Beyazlıların, İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Fransız forvet Lys Mousset'i istediği iddia edildi.

Yönetimin, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki futbolcu için zemin yokladığı kaydedildi.

2016-17 yılında Bournemouth'a katıldığı günden bu yana 106 maçta 3 bin 46 dakikada sadece 12 gol atabilen Mousset'in hiç kafa golünün bulunmaması dikkat çekici. Gollerinin 9'unu sağ ayak, 2'sini sol ayak, 1'ini ise sırtıyla attı. Çektiği 98 şutun sadece 15'ini kafasıyla vurdu, hiç isabet sağlayamadı.