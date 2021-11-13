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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Cenk Tosun'a şartlı izin!

Beşiktaş'ın ara tranfser döneminde yeniden kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milli golcünün bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Everton'ın, yıldız ismin ocak ayında Beşiktaş'a transferine bir şartla izin vereceği öğrenildi. İşte yaşanan son dakika gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Cenk Tosun'a şartlı izin! Beşiktaş...

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı eski golcüsü Cenk Tosun'u yine istiyor. İngiltere'de mutsuz olan milli futbolcu da siyah-beyazlılara kesin dönüş yapmaya sıcak bakıyor. Transferin önündeki tek engel ise Everton kulübünün istediği rakam.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Cenk Tosun'a şartlı izin! Beşiktaş...

İngiliz kulübü bonservis bedeli istemiyor. Ancak yılda 3.12 milyon sterlin kazanan Cenk'in ikinci yarıda alacağı rakam olan 1.56 milyon (20 milyon TL) sterlin'in Beşiktaş tarafından ödenmesini istiyor. Bu rakam, Beşiktaş'ın Cenk'e teklif etmeyi düşündüğü senelik rakamdan bile yüksek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Cenk Tosun'a şartlı izin! Beşiktaş...

FEDA YAPMASI ŞART
Siyah-beyazlılar golcü oyuncu Cenk Tosun'a 6 ay + 2 yıllık sözleşme önermeyi düşünüyor. Ancak teklif yıllık 1.5 milyon euro civarında. Cenk geçen sezon Beşiktaş'a dönmek için ciddi bir fedakarlık yapmıştı. Devre arasında dönmek ve sonraki 2 yıl içinde Beşiktaş'ta oynamak için bir kez daha ve ciddi anlamda 'feda' demek zorunda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Cenk Tosun'a şartlı izin! Beşiktaş...

Yıldız futbolcunun Ocak'ta Beşiktaş forması giymek istemesi durumunda Everton'da kazandığı paranın Beşiktaş tarafından kendisine ödenmesi ya da siyah-beyazlıların teklifine 'tamam' demesi gerekiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Cenk Tosun'a şartlı izin! Beşiktaş...

SEZON SONU SERBEST
Ocak 2018'de 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a giden Cenk Tosun, bu zamana kadar Premier Lig'de 54 maça çıktı, 10 gol 3 asistlik performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Cenk Tosun'a şartlı izin! Beşiktaş...

7 AY ARA VERDİ

Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'la oynadığı karşılaşmada sol dizinden sakatlanan Cenk Tosun, geçtiğimiz hafta 7 ay sonra İngiliz ekibi Everton'da kadroya alınmış ancak Rafa Benitez tarafından forma şansı verilmemişti.

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