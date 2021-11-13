BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Everton'dan Cenk Tosun'a şartlı izin!

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiraladığı eski golcüsü Cenk Tosun'u yine istiyor. İngiltere'de mutsuz olan milli futbolcu da siyah-beyazlılara kesin dönüş yapmaya sıcak bakıyor. Transferin önündeki tek engel ise Everton kulübünün istediği rakam.

İngiliz kulübü bonservis bedeli istemiyor. Ancak yılda 3.12 milyon sterlin kazanan Cenk'in ikinci yarıda alacağı rakam olan 1.56 milyon (20 milyon TL) sterlin'in Beşiktaş tarafından ödenmesini istiyor. Bu rakam, Beşiktaş'ın Cenk'e teklif etmeyi düşündüğü senelik rakamdan bile yüksek.