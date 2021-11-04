Sistem değişecek!

Portekiz deplasmanında Beşiktaş kulübünün YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Başkan Çebi, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan yönetim değişimini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: "Hakem sorunları ayyuka çıktığında MHK başkanının kellesi kopuyor. MHK istifa ediyor ya da görevden alınıyor. Defalarca MHK başkanı ve yönetimi değişti, bu iş düzelmiyor.

HATAYI GENÇLER YAPSIN

MHK başkanını görevden almak, 'Kuşa bak' demek oluyor. İşi çözmek istiyorsanız, sorunun MHK ya da TFF yönetimi olmadığını kabullenmeniz lazım. Döneceksiniz hakemlere. İşin başındaki sorun hakemlerdir. Bina eğriyse üzerine koyacağınız her şey de eğri olacaktır. Eskiler görevlerini öyle veya böyle yaptılar, bitti kardeşim vedalaşın artık genç arkadaşlar gelsin. Yapacaksa hatayı gençler yapsın. Ödeyeceksek bir diyet geleceğimiz için ödeyelim.

BAĞIRMAKTA OLMAZ!

Geçmişi bırakmayan hakemler yapısı bana göre Beşiktaş'a, F.Bahçe başkanına göre F.Bahçe'ye, G.Saray başkanına göre G.Saray'a zarar veriyor. MHK başkanlarını değiştirip hiçbir şeyi geçiştiremeyiz. Yepyeni bir düzen kuracağız. Sistemi değiştireceğiz. Yeni sistem ve yeni hakemlerle yeni bir dünyaya yelken açacağız. Bu işin başka kurtuluşu kalmadı. Bu da cesaret işidir. Elini masaya vurma işi odur. Bağıra bağıra konuşmayla olmuyor."

TRABZON DERBİSİNİ PAZAR OYNAMALIYDIK

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 6 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta lider Trabzonspor ile yapacakları maçın 1 gün geç oynatılabileceğini ifade etti. Portekiz'den uzun bir yolculuğun ardından Türkiye'ye döneceklerini dile getiren Çebi, "Trabzonspor maçının pazar günü oynanmasını çok isterdik. Perşembe gecesi İstanbul'a gelmiş olacağız. Federasyon bunlara dikkat etse çok daha iyi olacaktı. Anladığım kadarıyla yayıncı kuruluşun bu konuda ısrarları var. Pazar günü F.Bahçe ile G.Saray'ın maçları var. Pazartesi milli ara nedeniyle maç yok. Anlıyoruz ama bir defalık da olsa TFF, yayıncı kuruluşa baskı yaparak pazar günü bir maçı saat 13.00'te, birini 16.00'da, birini de 19.00'da oynatabilirdi" dedi.

MESLEKİ PR YAPIYOR!

Başkan Ahmet Nur Çebi, "Biz 'G.Saray'ınki gol değil' demedik, 'Bizimki gol' dedik. Biz G.Saray'ın golüne 'Gol değil' demişiz gibi bir algı yaratıldı. Bu algı yanlış, bunu düzeltelim. Sonra çıkmış bir tane yöneticisi, 'O yöneticimiz öyle söyledi ama aslında biz öyle söylemedik, öyle değil böyle. G.Saray maçı haksız kaybetti' diyor" dedi ve şöyle devam etti: "O arkadaş yanlış konuşmuş. Bazı insanların kulüplere girerek mesleki PR yapmalarını çok abesle karşılıyorum. O arkadaş da otursun oturduğu yerde mesleğini icra etsin. Futboldan anlamadan konuşana kadar, gitsin kulübünün hukuki sorunlarıyla ilgilensin."