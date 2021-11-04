Buruk veda!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki dördüncü maçında Sporting Lizbon'a farklı mağlup olarak Devler Ligi arenasına veda etti. Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmada 31. dakikada Pedro Goncalves'in penaltı golüyle öne geçen Sporting, Pedro Goncalves'in 38. dakikadaki 2. golüyle farkı açtı. 41. dakikada Paulinho ilk devrenin skorunu (3-0) belirlerken, Sporting'de Paredes 56. dakikada maçın skorunu ilan etti: 4-0. Josef de Souza, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

İMKANSIZ DEĞİL

Siyah-Beyazlılar bu sonuçla, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansını da mucizelere bıraktı. Kartal'ın Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmesi için önce Ajax'ı yenmesi, aynı hafta Dortmund'un da Sporting Lizbon'a mağlup olması gerekiyor. Beşinci maçlar sonunda bu sonuçlar alınırsa Beşiktaş; gruptaki son maçında Dortmund'u 2 farklı mağlup etmeyi başarması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkını elde edebilecek.

İLK YARI KABUSU

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki 4. maçına Sporting deplasmanında çıkarken ilk yarıyı 3-0 yenik kapattı. Kartal, Şampiyonlar Ligi'nde önceki 3 maçta da aynı senaryoyu yaşarken devreye Dortmund ve Ajax maçında 2-0, Sporting ile İstanbul'da oynanan maçta ise 3-1 geride girmişti.

5 OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Teknik direktör Sergen Yalçın, Hatayspor maçından 5 oyuncuyu değiştirdi. Valentin Rosier, Domagoj Vida, Michy Bathsuayi, Umut Meraş ve Alex Teixeira 11'de yoktu. Yerlerine Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz ve Mehmet Topal oynadı. Ancak rotasyon işe yaramadı. Sporting Lizbon, İstanbul'da olduğu gibi evinde de çok rahattı ve karşılaşmadan 3 puanı kolay şekilde almayı bildi.

BAŞKAN DA İZLEDİ

Kartal'ın Sporting Lizbon ile oynadığı mücadeleyi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de takip etti. Çebi maçı Türkiye'nin Lizbon Büyükelçisi Lale Ülker ile birlikte izledi. Ayrıca 300 taraftar vardı.