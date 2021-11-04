BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun için harekete geçti!

Bu sezon gol yollarınrda sıkıntı yaşayan Beşiktaş ara transfer çalışmalarına başladı... Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını kiralık giyen milli futbolcu, Erzurumspor deplasmanında dizinden çok ağır bir sakatlık yaşamıştı. Cenk Tosun 7 aylık aradan sonra önceki gün Wolverhampton maçında kadroya alınmıştı.
YALÇIN BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR
Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, sakatlığı tamamen geçen Cenk Tosun için Everton ile ilk teması sağladı. Siyah- Beyazlılar, İngiliz kulübüne devre arasında yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini bildirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın da Cenk'i çok istiyor.
ŞARTLAR HENÜZ NETLEŞMİŞ DEĞİL
Yıldız futbolcunun Everton ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferin hangi formülle gerçekleşeceği henüz net değil. İki kulübün yetkililerinin milli arada yüz yüze geleceği ve bu görüşmede transferin şartlarının masaya yatırılacağı belirlendi.