BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun için harekete geçti!

Bu sezon gol yollarınrda sıkıntı yaşayan Beşiktaş ara transfer çalışmalarına başladı... Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını kiralık giyen milli futbolcu, Erzurumspor deplasmanında dizinden çok ağır bir sakatlık yaşamıştı. Cenk Tosun 7 aylık aradan sonra önceki gün Wolverhampton maçında kadroya alınmıştı.

YALÇIN BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, sakatlığı tamamen geçen Cenk Tosun için Everton ile ilk teması sağladı. Siyah- Beyazlılar, İngiliz kulübüne devre arasında yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini bildirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın da Cenk'i çok istiyor.