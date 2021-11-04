Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun için harekete geçti!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun için harekete geçti!

Beşiktaş transfer haberleri: Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma dahil edilen Cenk Tosun, talihsiz bir sakatlık yaşamış ve uzun süre formasından uzak kalmıştı. Gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş, devre arasında bu bölgeyi yerli bir isimle güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılarda listenin başında ise Cenk Tosun bulunuyor. Kara Kartal eski futbolcusu Cenk Tosun için, İngiliz kulübü Everton'ın kapısını çalacak. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2021 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun için harekete geçti!

Bu sezon gol yollarınrda sıkıntı yaşayan Beşiktaş ara transfer çalışmalarına başladı... Siyah-Beyazlılar eski yıldızı Cenk Tosun'u yeniden kadrosuna katmak için kolları sıvadı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasını kiralık giyen milli futbolcu, Erzurumspor deplasmanında dizinden çok ağır bir sakatlık yaşamıştı. Cenk Tosun 7 aylık aradan sonra önceki gün Wolverhampton maçında kadroya alınmıştı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun için harekete geçti!

YALÇIN BU TRANSFERİ ÇOK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş yönetimi, sakatlığı tamamen geçen Cenk Tosun için Everton ile ilk teması sağladı. Siyah- Beyazlılar, İngiliz kulübüne devre arasında yıldız futbolcuyu transfer etmek istediğini bildirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın da Cenk'i çok istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun için harekete geçti!

ŞARTLAR HENÜZ NETLEŞMİŞ DEĞİL

Yıldız futbolcunun Everton ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için transferin hangi formülle gerçekleşeceği henüz net değil. İki kulübün yetkililerinin milli arada yüz yüze geleceği ve bu görüşmede transferin şartlarının masaya yatırılacağı belirlendi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal Cenk Tosun için harekete geçti!

BAŞKAN TRANSFERİN SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katarak hem hücum gücünü artırmak hem de yerli rotasyonunun kalitesini yukarıya çekmeyi hedefliyor. Başkan Ahmet Nur Çebi yaptığı açıklamada, "Cenk'i mutlaka takımda istiyoruz" diye konuşmuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor