Galatasaray-Gaziantep FK maçında Morutan'ın golünün ardından Beşiktaş'tan flaş paylaşım!

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Morutan'la bulduğu ilk gol sonrası Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi. Siyah-beyazlılar, Mehmet Topal'ın Hatay'da ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne atıfta bulunup, Nelsson'un da Morutan'ın golünde kalecinin görüş alanını kapattığını belirterek "A D A L E T Herkese Lazım" şeklinde paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım: