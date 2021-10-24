Kartal şen şakrak

Galatasaray'ı konuk edecek Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Küçük oyunların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştiren siyah-beyazlılar, tam sahada oynanan çift kale taktik maç sonrası şut çalışmasıyla idmanı noktaladı. Antrenman sırasında Beşiktaşlı futbolcuların neşeli halleri ise gözlerden kaçmadı. Oldukça keyifli geçen çalışmada sık sıkı şakalaşıp kahkahalarla tesisleri çınlatan Kara Kartallar, görenlere maşallah dedirtti. Beşiktaş bugün 18.00'de yapacağı çalışma ile hazırlıkları tamamlayıp kampa girecek.