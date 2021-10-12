BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Mangala tepkisi! "Hala oynuyor mu?"

Beşiktaş'a önerilen isimler için teknik direktör Sergen Yalçın ince eleyip, sık dokuyor. Menajerlerin yaklaşık 10 aydır futbolla alakası kalmayan Eliaquim Mangala'yı Beşiktaş'a önermesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı bir hayli şaşırttı.

2018'de Manchester City'de oynarken geçirdiği diz sakatlığı sonrasında bir daha kendisini toparlayamayan Belçikalı sol stoper Mangala Valencia'nın geçen sezon La Liga'daki son iki maçında 5 ve 1 dakika oynadı.

Tüm yazı tedavi ile geçiren, kamp ya da idman yapmayan Eliaquim Mangala'nın önerilmesi karşısında Sergen Yalçın'ın cevabı, "Hala futbol oynuyor mu?" oldu.