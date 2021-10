Pjanic’siz Kartal zor uçtu!

Busezon sakatlıklar nedeniyle birçok yıldızından mahrum kalan Beşiktaş , yeni transferi Miralem Pjanic 'in yokluğunu da fazlasıyla hissediyor. Her ne kadar Sivasspor karşısında Beşiktaş galibiyete ulaşsa da sistemsel ve oyun anlamında yıldız futbolcunun varlığını aradı. Beşiktaş'ın her iki beki Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier 'in asist yaptığı mücadelede kanatların daha çok çalıştığı görüldü. Beşiktaş ataklarının %41.7'sini sağ kanattan %43.6'sını sol kanattan yaparken, göbekten sadece atakların %14.7'si gerçekleştirildi. Pjanic'in dönmesi Kara Kartal 'ı daha da güçlendirecek.