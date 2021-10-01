Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yöneticileri Ajax yetkililerini şaşkına uğrattı! "Bu gerçek mi?"

TESİSLERE 4 TANE DAHA EKLENECEK!

Siyah-beyazlı yöneticilerin Hollandalılar'a sorduğu "Kaç tane altyapı sahanız var?" sorusuna aldığı yanıt dudak uçuklatan cinsten oldu. Ajax Başkanı Frank Eijken, "14 sahamız var, bunlara yakın zamanda 4 tane daha ekleyeceğiz" cevabını verdi. Beşiktaş cephesinin ise "Türkiye'de genelde 1 ya da 2 tane altyapı takımları için saha bulunuyor" karşılığı, farkı ortaya koydu.