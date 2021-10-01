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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yöneticileri Ajax yetkililerini şaşkına uğrattı! "Bu gerçek mi?"

Son dakika spor haberi: Beşiktaş ve Ajax yöneticileri, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dostluk yemeğinde bir araya geldi. Siyah-beyazlı kurmaylar, rakip takım yöneticileriyle buluştuğu yemekte önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Hollanda ekibinin 14 altyapı sahası olduğunu öğrenen Kara-Kartal, çok şaşırdı. Asıl şoku ise Beşiktaş'ın borçlarına karşılık ödediği faizi duyan ev sahibinin yetkilileri yaşadı. İşte yaşanan flaş gelişmelerin perde arkası...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yöneticileri Ajax yetkililerini şaşkına uğrattı! "Bu gerçek mi?"

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş, Amsterdam'da maç öncesi dostluk yemeğinde buluştukları rakip takım yöneticileriyle önemli görüşmeler gerçekleştirmişti. Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlı yöneticilerden Adnan Dalgakıran, Kemal Erdoğan, Erdal Torunoğulları ve Ceyhun Kazancı'nın katıldığı o yemeğin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar:

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yöneticileri Ajax yetkililerini şaşkına uğrattı! "Bu gerçek mi?"

TESİSLERE 4 TANE DAHA EKLENECEK!
Siyah-beyazlı yöneticilerin Hollandalılar'a sorduğu "Kaç tane altyapı sahanız var?" sorusuna aldığı yanıt dudak uçuklatan cinsten oldu. Ajax Başkanı Frank Eijken, "14 sahamız var, bunlara yakın zamanda 4 tane daha ekleyeceğiz" cevabını verdi. Beşiktaş cephesinin ise "Türkiye'de genelde 1 ya da 2 tane altyapı takımları için saha bulunuyor" karşılığı, farkı ortaya koydu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yöneticileri Ajax yetkililerini şaşkına uğrattı! "Bu gerçek mi?"

AJAX'IN BORCU YOK
Beşiktaşlı idareciler mali konularla ilgili Ajax CEO'su Edwin van der Sar'dan bilgi aldı. Sar, "Bizim borcumuz yok. Yıllık faiz vs. gibi ödememiz de bulunmuyor" yanıtına karşılık Beşiktaş yöneticileri de, "Bizim yıllık ödediğimiz faiz miktarı 60 milyon Euro" dedi. Faiz rakamını duyan Ajax yetkilileri şaşkın bakışlar arasında sadece, "Bu gerçek mi? İnanılmaz" cevabı verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yöneticileri Ajax yetkililerini şaşkına uğrattı! "Bu gerçek mi?"

HEYETLE ÇIKARMA YAPILACAK
Toplantının son bölümünde iş birliği için Ajax yetkililerinden olumlu cevap alan siyah-beyazlılar, ilerleyen haftalarda bir heyet oluşturacak ve yeniden Amsterdam'ın yolunu tutacak. Heyette yöneticiler, altyapı sorumluları, teknik ekipten isimler ve mali işlerle ilgilenen bir profesyonel olacağı; birkaç gün boyunca Ajax'ın sistemiyle ilgili raporlama yapılacağı belirtildi

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