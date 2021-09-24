Haberler Beşiktaş SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta sakatların sayısı arttıkça takımdaki endişeler devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş'ta gözler sağlam oyunculara çevrildi. Peki, sakatlığı olmayan oyuncular kimler? İşte o liste ve tüm detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:22 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 11:49
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sakat oyuncuların sayısı artıyor. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun da Altay maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlı takımda sakatların sayısı arttıkça takımdaki endişeler devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile kozlarını paylaşacak olan Beşitkaş'ta gözler sağlam oyunculara çevrildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIĞI OLMAYAN FUTBOLCULAR:

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

ERSİN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

MERT

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

RIDVAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

JOSEF

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

SALİH

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

OĞUZHAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

GÖKHAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

CAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

ATIBA

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

PJANIC

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

NSAKALA

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

KENAN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

SERDAR

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

GÜVEN

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

UMUT

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