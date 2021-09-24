SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta sakatlığı olmayan futbolcular! (BJK spor haberi)

Beşiktaş 'ta sakat oyuncuların sayısı artıyor. Son olarak üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren İspanyol savunmacı Francisco Montero'nun da Altay maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Siyah-beyazlı takımda sakatların sayısı arttıkça takımdaki endişeler devam ediyor. Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Altay ile kozlarını paylaşacak olan Beşitkaş'ta gözler sağlam oyunculara çevrildi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TA SAKATLIĞI OLMAYAN FUTBOLCULAR: