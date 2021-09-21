Son dakika spor haberi: Beşiktaş Adana Demirspor maçı sonrası Balotelli'den olay paylaşım!

Beşiktaş ile Adana Demirspor arasında oynanan Süper Lig maçına Mario Balotelli ile siyah-beyazlı yedek kulübesi arasında yaşananlar damga vurdu.



31 yaşındaki futbolcu attığı golün ardından Beşiktaş yedek kulübesine koştu. Kulübeyi işaret ederek kafasını tutan ve siyah-beyazlıların yedek kulübesine doğru hareket yapan Balotelli, tribünlerden tepki gördü. Maçın bitimiyle birlikte soluğu yeniden aynı noktada alan Balotelli ve Beşiktaş yedek kulübesi arasında tansiyon yükseldi. Daha sonra araya girilmesi üzerine olaylar yatıştı.



MAÇ SONU OLAY PAYLAŞIM!

Mario Balotelli'nin Beşiktaş maçı sonrası yaptığı paylaşım olay oldu. 31 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Bizim beynimiz ve özellikle ta..... ile kalbimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." notunu düştü.