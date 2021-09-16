Montero yetmedi

Beşiktaş'taVida'nın yaşadığı sakatlık nedeniyle defansın göbeğinde değişikliğe gidildi. Hırvat stoperin yerine görev yapan Francisco Montero, bu sezon ilk kez resmi bir karşılamada görev alırken Borussia Dortmund filelerini de havalandırdı. Wellinton ile birlikte stoperde görev yapan 22 yaşındaki İspanyol stoper, 90+4'te Pjanic'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafayla topu ağlara gönderdi ancak bu Kartal'ın puan almasına yetmedi. Montero, maç sonunda, "İyi mücadele ettik ama puan alamadık. Üzgünüz" dedi.