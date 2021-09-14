Beşiktaş Borussia Dortmund maçı öncesi Almanya'da Marco Reus polemiği

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Dortmund'un kaptanı Marco Reus'a Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic'in yaptığı eleştiri Almanya'da gündem oluşturdu.

Almanya'nın İzlanda ile oynayacağı öncesinde sakatlık geçirdiği belirtilerek kadrodan çıkarılan Reus'un hafta sonunda 90 dakika maça çıkması Bayern Münih Sportif Direktörü Salihamidzic tarafından eleştirildi. Hasan Salihamidzic açıklamasında, "Milli takım kadrosunda çıkan Marco Reus'un birkaç gün sonra maça çıkmasını şaşırtıcı buluyoruz" sözlerini kullandı.

Salihamidzic'in bu sözlerine ise Dortmund Sportif Direktörünün sözleri gecikmedi. Michael Zorc Salihamidzic'in sözlerine, "Salihamidzic susmayı bilmeli ve sadece Bayern Münih ile ilgili sorunlara ilişkin yorum yapmalı. O kim olduğunu sanıyor?" diyerek sert bir karşılık verdi.

Karşılıklı söz düellosuna katılan diğer isim ise Bayern Münih teknik direktörü Julian Nagelsmann oldu. Genç teknik adam konuya ılımlı yaklaşarak, "Bazen bazı konular bu iki camia için de karşıklı atışmaya dönüşebiliyor. Bu iki kulübün tarihinde bunun örnekleri çok var. Zorc ve Salihamidzic'in karşı karşıya geldiklerinde bu olaya gülerek yaklaşacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

