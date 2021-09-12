Şampiy10 numara!

Ve Beşiktaş'ın son kurbanı Yeni Malatyaspor oldu: 3-0. Siyah-beyazlı takım, sahasında ağırladığı Anadolu ekibini çok rahat bir oyun ve skorla yenerek çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Borussia Dortmund karşılaşması öncesi büyük moral kazandı. Kara Kartal'da gol perdesini açan isim Batshuayi oldu. Belçikalı forvet, Pjanic'in nefis pasında topu ağlara gönderip skoru 1-0 yaptı. 10. dakikada ise N'Kouodu sahneye çıktı.

KARTAL KALESİNİ YİNE KAPATTI

Fransız yıldız şık bir golle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 52'yi gösterirken Batshuayi bu kez bir şans golü buldu. Kaleci Abdulsamed'in uzaklaştırmak istediği top kendisine çarptı ve ağlara gitti: 3-0. Kalan dakikalarda oyunu rölantiye alan siyah-beyazlılar, maçı bitirdi. Beşiktaş böylece ligde 4 haftada 3. galibiyetini alıp puanını 10'a yükseltti. Öte yandan Beşiktaş, bu 4 maçta da kalesini gole kapattı.

CAN'A SAKATLIK ŞANSI

Beşiktaş'ın yeni transferi Can Bozdoğan, dün akşam karşılaşmaya yedek kulübesindeki başlarken, Alex Teixeira'nın sakatlanmasının ardından 43'üncü dakikada oyuna dahil oldu. Bu arada Montero, 21 kişilik maç kadrosuna dahil edildi ama Vida'nın sakatlanmasına rağmen oyuna Welinton girdi.

ATİBA&LARİN TRİBÜNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kanada Milli Takımı'ndan dönen Atiba ve Larin'i Yeni Malatya maçında görevlendirmedi. Oynadıkları maçların ardından uzun bir yolculuğun ardından İstanbul'a gelen iki futbolcu, teknik direktör Yalçın tarafından dinlendirilirken, iki oyuncu da dün akşamki maçı tribünden izlediler.

ÇOK ÖZEL MİSAFİRLER

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda makaralı yay w1 kategorisinde gümüş madalya kazanan Nihat Türkmenoğlu ve bronz madalya kazanan Bahattin Hekimoğlu ile makaralı yay karışık takımında gümüş madalya kazanan Öznur Cüre ve Bülent Korkmaz maçı tribünden izledi.

SAYGI DURUŞU YAPILDI

Beşiktaş'ın Yeni Malatyaspor'u konuk ettiği maç öncesinde geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden G.Saray'ın eski başkanı Duygun Yarsuvat ve Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur unutulmadı. Mücadele öncesinde Yarsuvat ve Mamur için saygı duruşunda bulunuldu.

ALTYAPI ÜRÜNÜ +3!

Beşiktaş, Malatya'yı konuk ederken 11'indeki detay dikkat çekti. Yalçın, yabancılardan Rosier, Vida, Josef, Ghezzal, Teixeira, Pjanic, N'Koudou ve Batshuayi'ye görev verirken yerlilerde Ersin, Necip ve Rıdvan'ı tercih etti. 3 yerlinin de altyapıdan yetişen isimler olması dikkat çeken bir detay oldu.