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Son dakika Beşiktaş haberleri | Fomba bombası

Süper Lig'e 3 maçta aldığı 7 puanla başlayan son şampiyon Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Bu doğrultuda Fransa'dan Beşiktaş'a yeni bir orta saha iddiası geldi. L’Equipe, Beşiktaş’ın 23 yaşındaki orta sahayı kiralamak istediğini ileri sürdü. Siyah-beyazlı kulübün transferde ısrarcı olduğunun altı çizildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberleri | Fomba bombası
Orta saha takviyesi yapıp transfer defterini kapatacak olan Beşiktaş için son iddia Fransa'dan geldi. Ülkenin saygın spor gazetelerinden L'Equipe, siyah-beyazlı kulübün Nimes'te forma giyen Lamine Fomba için teklif yaptığını yazdı. Habere göre Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Beşiktaş, Nimes'in 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Lamine Fomba'yı kiralık olarak kadrosuna katmaya çalışıyor.

BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ

Detay olarak 1.87 boyundaki Fransız futbolcunun Ligue 2'de oynamak istemediği de bilgisine de yer verildi. "Fomba transfer döneminin bitmesine saatler kala takımdan ayrılabilir. Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncu için bir yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu teklif yaptı" ifadeleri kullanılırken, siyah-beyazlı kulübün Fomba konusunda ısrarcı olduğunun altı çizildi. Ancak taraflar arasındaki pazarlıklarda ne kadarlık bir ücret konuşulduğu bilgisi ise paylaşılmadı. Fomba bu sezon 6 maçta 2 gol kaydetti.
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