Son dakika Beşiktaş haberleri | Fomba bombası

BU SEZON 6 MAÇTA 2 GOL KAYDETTİ
Detay olarak 1.87 boyundaki Fransız futbolcunun Ligue 2'de oynamak istemediği de bilgisine de yer verildi. "Fomba transfer döneminin bitmesine saatler kala takımdan ayrılabilir. Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncu için bir yıllık kiralık olarak satın alma opsiyonlu teklif yaptı" ifadeleri kullanılırken, siyah-beyazlı kulübün Fomba konusunda ısrarcı olduğunun altı çizildi. Ancak taraflar arasındaki pazarlıklarda ne kadarlık bir ücret konuşulduğu bilgisi ise paylaşılmadı. Fomba bu sezon 6 maçta 2 gol kaydetti.