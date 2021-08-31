Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Süper Lig'de 3. haftanın sonuna gelinirken, aynı puanlı takımlardan Trabzonspor ile Fenerbahçe zirveyi paylaşıyor... Onları ise Beşiktaş, Galatasaray ve Konyaspor takip ediyor.
Öte yandan Süper Lig'de haftalar ilerlerken yaz transfer döneminin de sonuna yaklaşılıyor. 10 Haziran tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül tarihinde bitecekken, kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.
Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor için de geçtiğimiz günler de flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, bu transfere dair yanıt da geldi...