Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

"Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Biz bilmiyoruz sanki. Utku Karagümrük'e kiralanacak. Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Yabancı bir orta saha alma planımız da var. Biz Ersin'i ve Rıdvan'ı veririz ama minimum 10 milyon Euro'ya veririz" ifadelerini kullandı.