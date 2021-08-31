Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor için flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, Adana Demirspor, Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. Adana Demirsporlu yöneticiler, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için siyah beyazlılara teklif yaptı. Bu gelişmenin ardından Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan da flaş bir yanıt geldi. (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 09:36 Güncelleme Tarihi: 31 Ağustos 2021 Salı 09:43
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Süper Lig'de 3. haftanın sonuna gelinirken, aynı puanlı takımlardan Trabzonspor ile Fenerbahçe zirveyi paylaşıyor... Onları ise Beşiktaş, Galatasaray ve Konyaspor takip ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Öte yandan Süper Lig'de haftalar ilerlerken yaz transfer döneminin de sonuna yaklaşılıyor. 10 Haziran tarihinde başlayan 1. transfer ve tescil dönemi 8 Eylül tarihinde bitecekken, kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor için de geçtiğimiz günler de flaş bir transfer iddiası ortaya atılırken, bu transfere dair yanıt da geldi...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Buna göre; Adana Demirspor, Beşiktaş'ta forma giyen Rıdvan Yılmaz'a talip oldu. Adana Demirsporlu yöneticiler, Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için Siyah-Beyazlılar'a teklif yaptı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Beşiktaş Yönetimi ise Sergen Yalçın'ın kadroda düşündüğü Rıdvan'ın transferine pek fazla sıcak bakmadıklarını bildirmişti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

Katıldığı bir televizyon programında konuya dair açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın "Rıdvan'a sezon başında teklif vardı ancak sakatlandıktan sonra fiziksel ve oyun olarak geriye gitti. Biz formda olan oyuncuyla oynamak zorundayız. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Bir tanesi düşünce bir tanesiyle devam ettik."

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için flaş transfer iddiası! Kiralama teklifi yapıldı... (BJK haberi)

"Rıdvan, Ersin Beşiktaş'ın geleceği hep. Umut Meraş'ı aldık. O bölgede Rıdvan var diyorlar. Biz bilmiyoruz sanki. Utku Karagümrük'e kiralanacak. Stopere Montero'yu bonservisi ile almayı düşünüyoruz. Yabancı bir orta saha alma planımız da var. Biz Ersin'i ve Rıdvan'ı veririz ama minimum 10 milyon Euro'ya veririz" ifadelerini kullandı.

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