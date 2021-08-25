Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan Kaan Ayhan ve Umut Meraş hamlesi!

Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdürdüğü Sassuolo kulübüne son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar milli stoper için İtalyan temsilcisine "Ya satın alma opsiyonlu kiralayın, ya da bizim ödeyebileceğimiz şartlardaki bonservis bedeliyle oyuncuyu bize verin" önerisini yaptı.
Yönetim, Kaan için Sassuolo'ya "6 milyon euro'luk mecburi satın alma opsiyonu koyalım, 1 senelik kiralayın ya da sizin istediğiniz bonservis bedelini 4 yılda ödeyelim" dedi.
Siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın saha içinde yaşadığı korkutan rahatsızlığının ardından sol bek mevkii için de bir başka A Milli oyuncu Umut Meraş'ın peşine düştü. Beşiktaş yönetimi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için 1.5 milyon euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon euro'luk son teklifini iletti. Beşiktaş'tan gelen bu teklife sıcak bakan ve gitmek istediğini Le Havre yönetimine bildiren Umut için Fransızların son kararı bekleniyor.