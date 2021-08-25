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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan Kaan Ayhan ve Umut Meraş hamlesi!

Siyah-beyazlılar transfer harekatında hız kesmiyor. Geçen sezon şampiyonlukta önemli rol üstlenen Ghezzal ile Rosier'i kadroda tutan, bu isimlerin dışında Teixeira, Batshuayi, Kenan Karaman, Salip Uçan, Mehmet Topal ce Mert Günok'u da renklerine katarak kadrosunu güçlendiren Kara Kartal, şimdi de savunmasını güçlendirmek istiyor. Siyah beyazlı yönetim stoper mevkii için Kaan Ayhan, sol bek bölgesine de Umut Meraş'ı alabilmek için düğmeye bastı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan Kaan Ayhan ve Umut Meraş hamlesi!

Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdürdüğü Sassuolo kulübüne son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar milli stoper için İtalyan temsilcisine "Ya satın alma opsiyonlu kiralayın, ya da bizim ödeyebileceğimiz şartlardaki bonservis bedeliyle oyuncuyu bize verin" önerisini yaptı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan Kaan Ayhan ve Umut Meraş hamlesi!

Yönetim, Kaan için Sassuolo'ya "6 milyon euro'luk mecburi satın alma opsiyonu koyalım, 1 senelik kiralayın ya da sizin istediğiniz bonservis bedelini 4 yılda ödeyelim" dedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan Kaan Ayhan ve Umut Meraş hamlesi!

Siyah-beyazlılar, N'Sakala'nın saha içinde yaşadığı korkutan rahatsızlığının ardından sol bek mevkii için de bir başka A Milli oyuncu Umut Meraş'ın peşine düştü. Beşiktaş yönetimi Le Havre'de forma giyen 25 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu için 1.5 milyon euro isteyen Fransız ekibine 1 milyon euro'luk son teklifini iletti. Beşiktaş'tan gelen bu teklife sıcak bakan ve gitmek istediğini Le Havre yönetimine bildiren Umut için Fransızların son kararı bekleniyor.

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