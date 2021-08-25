Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Kartal'dan Kaan Ayhan ve Umut Meraş hamlesi!

Beşiktaş yönetimi Kaan Ayhan için görüşmelerini sürdürdüğü Sassuolo kulübüne son teklifini yaptı. Siyah-beyazlılar milli stoper için İtalyan temsilcisine "Ya satın alma opsiyonlu kiralayın, ya da bizim ödeyebileceğimiz şartlardaki bonservis bedeliyle oyuncuyu bize verin" önerisini yaptı.

Yönetim, Kaan için Sassuolo'ya "6 milyon euro'luk mecburi satın alma opsiyonu koyalım, 1 senelik kiralayın ya da sizin istediğiniz bonservis bedelini 4 yılda ödeyelim" dedi.