Destanoğlu duvar ördü

Kara Kartal mücadelenin son bölümünde gol aradığı anlarda eksik yakalandı. Bunlardan birinde Jefferson meşin yuvarlağı boş ağlar yerine auta yolladı. İkincisinde ise Furkan'ın tam cepheden şutunda Ersin Destanoğlu müthiş bir kurtarış yaptı. Takımına 1 puanı kazandırdı.

KALECİLER ÇOK İYİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Merk Günok meslektaşlarını övdü. 32 yaşındaki tecrübeli eldiven "Transfer sürecim biraz sancılı geçti ancak sonu benim için mutlu bitti. Burada çok güzel bir ortam var. Ersin de Utku da çok yetenekli ve değerli kaleciler. Birbirimize yardımcı olacağız" diye konuştu.