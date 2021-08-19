Haberler Beşiktaş Martins: Gelmeye hazırım

Martins: Gelmeye hazırım

Beşiktaş’ın orta saha transferindeki adaylardan biri olan Beijing Guoan’ın Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins, A Spor’a konuştu. Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadaki ilgisine teşekkür eden Sambacı, “Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum, siz harikasınız” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 06:50
Martins: Gelmeye hazırım
Beşiktaş'ın orta saha transferindeki adaylardan biri olan Beijing Guoan'ın Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins, A Spor'a konuştu. Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadaki ilgisine teşekkür eden Sambacı, "Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum, siz harikasınız" dedi. Kulübüyle sözleşmesini feshettiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Şu anda boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşabilirim. Bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Kalbim sizinle" diye konuştu.
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