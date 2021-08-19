Martins: Gelmeye hazırım

Beşiktaş’ın orta saha transferindeki adaylardan biri olan Beijing Guoan’ın Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins, A Spor’a konuştu. Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadaki ilgisine teşekkür eden Sambacı, “Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum, siz harikasınız” dedi.
Beşiktaş'ın orta saha transferindeki adaylardan biri olan Beijing Guoan'ın Brezilyalı oyuncusu Fernando Lucas Martins, A Spor'a konuştu. Beşiktaş taraftarlarının sosyal medyadaki ilgisine teşekkür eden Sambacı, "Beşiktaş taraftarının bana ve aileme gösterdiği sevgi ve desteğe teşekkür etmek istiyorum. Çok sayıda olumlu mesaj gönderiyorlar ve bu yüzden çok mutluyum, siz harikasınız" dedi. Kulübüyle sözleşmesini feshettiğini belirten 29 yaşındaki futbolcu, "Şu anda boştayım ve Beşiktaş'tan bana ilgi olursa oldukça istekli bir şekilde oturup konuşabilirim. Bana ve aileme gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Kalbim sizinle" diye konuştu.