Tek idmanla 11’de

Beşiktaş'ın süper yıldızı Rachid Ghezzal transfer sürecinin uzaması sebebiyle takıma geç katılmıştı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılar şampiyonluğa ulaşırken mükemmel bir performans sergileyen Cezayirli yıldız takım arkadaşlarıyla sadece tek bir antrenman yapabildi. Ancak yine de kulübü bildiği için yabancılık çekmeyeceğini düşünerek Sergen Yalçın onu dünkü Çaykur Rizespor mücadelesinde ilk 11'e yazdı. Ghezzal'in idman eksiği göze çarpsa da raket gibi kullandığı soluyla yine meşin yuvarlağı ayağına her aldığında futbol resitali sundu. Ghezzal, siyah-beyazlıların şampiyonluğuyla tamamlanan sezonda rakip ağları 8 defa sarsarken, 18 de asist yapmıştı. Ghezzal "Beşiktaş'ı seviyorum. Yeniden burada olduğum için mutluyum. Beşiktaş'a faydalı olmaya devam edeceğim" dedi.