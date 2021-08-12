Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Son dakika Beşiktaş spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 1. hftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak zorlu mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlıların kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 20:38 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021 Perşembe 21:02
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlı takımda sol uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem bulguları saptanan Tyler Boyd, kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın kamp kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice N'Sakala, Adem Ljajic, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı ve Güven Yalçın.

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