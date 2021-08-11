Alex Teixeira açıklandı

Sambacı Alex Teixeira artık resmen Beşiktaş'ta. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021-2022 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, Brezilyalı orta saha oyuncusu Alex Teixeira ile sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Alex Teixeira'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



Daha önce ülkesinde Vasco da Gama, Ukrayna'da Shakhtar Donetsk formaları giyen 31 yaşındaki Teixeira, son olarak Çin'in Jiangsu Suning takımında görev yapmıştı. Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Teixeira'nın Siyah Beyazlı ekipte giyeceği forma numarası da belli oldu. Brezilyalı yıldız, 90 numaralı formayı terletecek.