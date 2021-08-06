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Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme!

Başkan Ahmet Nur Çebi, “Aynı futbolcuya talip olarak oyuncunun değerinin üzerine çıkan ödemeler, kulüplerimizi finansal çıkmazın içine sokmuştur” sözleriyle Galatasaray’a gönderme yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2021 Cuma 06:50
Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş dergisinde flaş bir yazı kaleme aldı. Başkan Çebi, "Türk futbolunun finansal çıkmazının sebeplerinden bir tanesi de kulüplerin iradelerini menajerlerin inisiyatifine terk etmiş olmasıdır. Aynı futbolcuya talip olarak futbolcunun gerçek değerinin üzerine çıkan ödemeler, kulüplerimizi finansal çıkmazların içine sokmuştur. Futbolcu transferlerinde kulüplerin birbirleriyle sağlıklı iletişim ve dayanışma içerisinde olması gerektiğini bir kez daha ifade etmek istiyorum" sözleriyle Ghezzal ve Rosier'e talip olan ezeli rakipleri G.Saray'a göndermede bulundu. Ahmet Nur Çebi, yazısında camia ve taraftarlara da seslenerek, "Şimdi formalarımızı giyerek tribünleri Siyah Beyaz renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle Covid-19 aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bekliyorum" ifadelerini kullandı.
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