Son dakika spor haberi: Beşiktaş o isimler gözden çıkarıldı! Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic...

Beşiktaş geçen sezon ciddi kadro sıkıntısı yaşamasına rağmen şampiyon olarak büyük bir iş başarmıştı. Sergen Yalçın için "13 oyuncuyla takımı şampiyon yaptı" yorumları yapıldı. Tecrübeli çalıştırıcı kadro derinliği açısından yeni sezonda bambaşka bir tabloyla karşı karşıya olsa da bu defa da bolluk rahatsızlık veriyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Orta sahanın 8 ve 10 numara bölgesinde oynayabilecek isim sayısı Alex Teixeira'nın da gelecek olmasıyla sekize yükselecek.

Yönetim sayıyı düşürmek için Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic'i gözden çıkardı.

GENOA DUYDU KAÇTI

Performansları da tatmin etmeyen iki oyuncunun elde kalacak olması kulübe mali açıdan da ciddi külfet olacak. Ljajic'in yıllık ücreti 2,5 milyon avro...

Bonuslarla birlikte bu rakam 3 milyon avroya çıkıyor. Oğuzhan'a sezonluk ödenen ücret ise 2 milyon avro. İki oyuncunun talibi var ama Beşiktaş'tan aldıkları ücreti karşılayabilecek kulüp yok.

Son olarak Ljajic için Genoa devreye girmiş ancak kazandığı yıllık ücreti duyunca kiralamaktan vazgeçmişti. Yönetimin bonserviste kolaylık sağlanacağını iletmesi de fayda etmiyor çünkü iki oyuncu da ayrılmak istemiyor.