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Son dakika spor haberi: İtalyanlar duyurdu! Diego Godin Beşiktaş'a doğru

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gözler stoper mevkisine çevrildi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Kara-Kartal, savunmasını yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapan siyah-beyazlıların Diego Godin transferinde sona geldiği iddia edildi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 00:00
Son dakika spor haberi: İtalyanlar duyurdu! Diego Godin Beşiktaş'a doğru

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş'ta Diego Godin ismi ön plana çıktı. Yüksek maaşı nedeniyle Caglari'den ayrılacak olan ve siyah-beyazlıların transferi için görüşmelerini yürüttüğü yıldız savunmacının Kartal'a giderek yaklaştığı ifade edildi.

İtalyan basınından Calciocesteddu'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Godin için yaptığı teklifin şu anda yeterli olduğu ve oyuncunun da Cagliari yönetimiyle görüştükten sonra artık yeni sezonda kendisini İtalyan kulübünde görmediği kaydedildi. Buna göre, Cagliari başkanı da maaş konusunda geri adım atmadı ve artık Beşiktaş yönetimi, küçük pürüzleri hallettikten sonra transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

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