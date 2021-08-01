Son dakika spor haberi: İtalyanlar duyurdu! Diego Godin Beşiktaş'a doğru

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş'ta Diego Godin ismi ön plana çıktı. Yüksek maaşı nedeniyle Caglari'den ayrılacak olan ve siyah-beyazlıların transferi için görüşmelerini yürüttüğü yıldız savunmacının Kartal'a giderek yaklaştığı ifade edildi.





İtalyan basınından Calciocesteddu'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Godin için yaptığı teklifin şu anda yeterli olduğu ve oyuncunun da Cagliari yönetimiyle görüştükten sonra artık yeni sezonda kendisini İtalyan kulübünde görmediği kaydedildi. Buna göre, Cagliari başkanı da maaş konusunda geri adım atmadı ve artık Beşiktaş yönetimi, küçük pürüzleri hallettikten sonra transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.