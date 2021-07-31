Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta o transfer çıkmaza girdi! Sevilla'dan beklenmedik Luuk De Jong yanıtı

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Luuk de Jong ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, Sevilla forması giyen Hollandalı santrforu transfer etmek için düğmeye basan ilk isim oldu.

İspanyol basını, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Fakat siyah-beyazlıların kiralama teklifi şu an için Sevilla tarafından kabul görmüş değil.