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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta o transfer çıkmaza girdi! Sevilla'dan beklenmedik Luuk De Jong yanıtı

Son dakika spor haberi... Yeni sezon öncesi golcü arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın listesinde Luuk de Jong ismi ilk sıralarda yer alıyordu. İspanyol ekibiyle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun kulübü Sevilla'dan flaş bir yanıt aldı. La Liga ekibi Hollandalı golcü için beklenmedik bir talepte bulundu. İşte detaylar... (BJK haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta o transfer çıkmaza girdi! Sevilla'dan beklenmedik Luuk De Jong yanıtı

Transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen Luuk de Jong ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yönetici Erdal Torunoğulları, Sevilla forması giyen Hollandalı santrforu transfer etmek için düğmeye basan ilk isim oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta o transfer çıkmaza girdi! Sevilla'dan beklenmedik Luuk De Jong yanıtı

İspanyol basını, Sevilla kulübünün oyuncudan zarar etmek istemediğini ve bu nedenle istediği en düşük rakamın 6 milyon euro olacağını yazdı. Luuk de Jong'un halen Beşiktaş'ın gündeminde olduğu konuşuluyor. Fakat siyah-beyazlıların kiralama teklifi şu an için Sevilla tarafından kabul görmüş değil.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta o transfer çıkmaza girdi! Sevilla'dan beklenmedik Luuk De Jong yanıtı

Sevilla öncelikle oyuncunun satışını düşünüyor ve yüksek bonservis bedeli ise Beşiktaş'ın elini kolunu bağlamış durumda. Bu arada İspanyol ekibinin kiralama bedeli olarak da Beşiktaş'tan 2 milyon euro istemesi üzerine görüşmeler şu an için askıya alınmış durumda.

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