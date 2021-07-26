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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. Kaliteli bir savunma oyuncusu transfer etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, bonservisi Juventus'ta bulunan Daniele Rugani'yi gündemine aldı. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta, stoper bölgesi için flaş bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar, Juventus'un yıldız stoperi Rugani'yi kadrosuna katmak istiyor. Vida ve Welinton'u rahatlatacak bir savunmacı alacak olan Kartal, Rugani'yi gözüne kestirdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onayını aldı ve Rugani transferi için İtalyan deviyle görüşmelere başladı. Kartal'ın, bu transferi kiralık olarak bitirmek istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Rugani'nin, Juventus ile 2023 yılına kada sözleşmesi bulunuyor. İtalyan oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında Cagliari'ye transfer olmuştu. 1.90 boyundaki stoper, kariyerinde, Empoli ve Rennes formaları da giydi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Rugani, 7 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Yıldız oyuncu; defans bölgesinde, oyun kurma özelliği, teknik yapısı, hızı ve pozisyon alma becerisiyle ön plana çıkıyor. Kulüp kariyerinde 247 resmi maça çıkan Rugani, 15 gol, 4 asist yaptı. Milli formayı 7 kez terleten 1.90 boyundaki futbolcu, oynadığı mevkiye rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

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