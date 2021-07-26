Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Daniele Rugani bombası!

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan Rugani, 7 kez de İtalya Milli Takımı forması giydi. Yıldız oyuncu; defans bölgesinde, oyun kurma özelliği, teknik yapısı, hızı ve pozisyon alma becerisiyle ön plana çıkıyor. Kulüp kariyerinde 247 resmi maça çıkan Rugani, 15 gol, 4 asist yaptı. Milli formayı 7 kez terleten 1.90 boyundaki futbolcu, oynadığı mevkiye rağmen kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.