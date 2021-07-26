Optik Başkan unutulmadı

Siyah-beyazlı kulüp, tribünün efsane amigolarından Mehmet Işıklar'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. 'Optik Başkan' lakaplı Işıklar için sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda "Seni unutmayacağız Optik Başkan. Tribün emekçilerimizden Mehmet Işıklar'ı vefatının 14. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Siyah-beyazlı kulüp, tribünün efsane amigolarından Mehmet Işıklar'ı ölüm yıl dönümünde unutmadı. 'Optik Başkan' lakaplı Işıklar için sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımda "Seni unutmayacağız Optik Başkan. Tribün emekçilerimizden Mehmet Işıklar'ı vefatının 14. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.