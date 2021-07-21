Willian Jose el yakıyor

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki santrforlardan biri olan Willian Jose'nin fiyatı dudak uçuklattı. Real Sociedad Başkanı Aperribay, Jose'yi isteyen Beşiktaş'a mesaj gönderdi. San Sebastian kulübü, operasyonun ancak kulübün istediği rakam kabul edilirse yapılmasını istiyor.
Siyah-beyazlıların transfer listesindeki santrforlardan biri olan Willian Jose'nin fiyatı dudak uçuklattı. Real Sociedad Başkanı Aperribay, Jose'yi isteyen Beşiktaş'a mesaj gönderdi. San Sebastian kulübü, operasyonun ancak kulübün istediği rakam kabul edilirse yapılmasını istiyor. Başkan Jokin'e göre oyuncu, belirlenen rakamın altında bir rakama satılmayacak ya da kiralanmayacak. El Desmarque gazetesine göre Beşiktaş teklifi iyileştirmeye çalışıyor. Sociedad'ın kapıyı 7 milyon euro'dan açması üzerine görüşmeler durdu.