Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario...

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...
VALENTINE ROSIER
Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu. Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendirdi. Rosier hakkında son gelişmeleri aktardı. "Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon'a toplam 4 milyon Euro'luk paket teklif yaptı. Lizbon'un istediği rakam ise 6 milyon Euro" dedi.
MAX MEYER
Gelecek sezon yaratıcı bir hücum hattına sahip olmak isteyen Beşiktaş'ın, Alman futbolcu Max Meyer için harekete geçtiği ve resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Kartal, bonservisi elinde olan Max Meyer'e 2 yıllık sözleşme teklif etti.