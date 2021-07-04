Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda transfer harekatını sürdürüyor. Özellikle forvet, kanat ve sağ bek arayan Beşiktaş'ın gündemine Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario gibi isimler geldi. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve detayları... (BJK haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:29 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 16:30
Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario... | BJK haberleri

Gelecek sezon tranfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 3 kulvarda mücadele edecek bir takım kurmak için kolları sıvadı. İşte Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimler...

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario... | BJK haberleri

VALENTINE ROSIER

Sabah Gazetesi muhabiri ve A Spor yorumcusu. Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında siyah-beyazlıların transfer gündemini değerlendirdi. Rosier hakkında son gelişmeleri aktardı. "Beşiktaş, Rosier için Sporting Lizbon'a toplam 4 milyon Euro'luk paket teklif yaptı. Lizbon'un istediği rakam ise 6 milyon Euro" dedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario... | BJK haberleri

MAX MEYER

Gelecek sezon yaratıcı bir hücum hattına sahip olmak isteyen Beşiktaş'ın, Alman futbolcu Max Meyer için harekete geçtiği ve resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. Kartal, bonservisi elinde olan Max Meyer'e 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario... | BJK haberleri

ROBERT SKOV

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim'da forma giyen Robert Skov'un menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildiği öğrenildi. Geçen sezon 30 maça çıkan ve 2 gol atan Danimarkalı kanat oyuncusunun takımdan ayrılma kararı aldığı belirtiliyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario... | BJK haberleri

ELIAQUIM MANGALA

Montero ile yolları ayıran ve savunmaya kaliteli bir isim transfer etmek isteyen Beşiktaş, La Liga ekibi Valencia ile sözleşmesi biten 30 yaşındaki yıldız oyuncu Eliaquim Mangala'yı gündemine aldı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario... | BJK haberleri

HENRY ONYEKURU

Onyekuru'nun menajeri William D'Avila, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, Onyekuru'nun 5 hafta Galatasaray'dan haber beklediğini ancak kendileriyle iletişim kurulmadığını belirten D'Avila, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın masada olduğunu açıkladı.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario... | BJK haberleri

JOAO MARIO

Beşiktaş'ın bir süredir gündeminde yer alan Joao Mario'da son dakika gelişmesi yaşandı. Spartak Moskova, Joao Mario için en ciddi teklifi iletti. Benfica'nın da istediği Joao Mario transferinde Sporting Lisbon ve Inter arasındaki temaslar durdu.

Son dakika spor haberleri: İşte Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimler! Max Meyer, Eliaquim Mangala, Joao Mario... | BJK haberleri

DIEGO COSTA

32 yaşındaki oyuncuya bonuslar dahil 2.9 milyon Euro'dan 2 yıllık kontrat teklif edildi. Ailesi Portekiz'e gitmek istediği için futbolcu Benfica'dan gelen teklifi de değerlendiriyor.

SON DAKİKA