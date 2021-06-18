Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Diego Costa transferinde İngiliz rakip

Son dakika spor haberleri: İspanyollar yazdı! 'a transferinde İngiliz rakip

Yeni sezon öncesi transferde önceliğini forvet hattına veren , 'ın takımdan ayrılmasının girişimlerini hızlandırırken, 'in dünyaca ünlü golcüsü 'yı gündemine almıştı. basını ise 33 yaşındaki santrfor için flaş bir iddia ortaya atarak, ekibi 'ın da transferde devreye girdiğini yazdı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 19:49
Son dakika spor haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Diego Costa transferinde İngiliz rakip

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan , bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme uzatma konusunda görüşmelerini sürdürürken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Son dakika spor haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Diego Costa transferinde İngiliz rakip

Özellikle 'ın takımdan ayrılmasının ardından transferde önceliğini forvet hattına veren siyah-beyazlılar, ilk olarak 'in dünyaca ünlü golcüsü Deigo Costa'yı gündemine almıştı.

Son dakika spor haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Diego Costa transferinde İngiliz rakip

Brezilya asıllı futbolcuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan 'a İngiltere'den rakip çıktı. İspanyol basını, Premier Lig ekibi 'ın da transferinde devreye girdiğini yazdı.

Son dakika spor haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Diego Costa transferinde İngiliz rakip

JORGE MENDES'LE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, 'ya yıllık 2.5 milyon euroluk teklifte bulunurken, da oyuncunun menajeri Jorge Mendes'le görüşmelere başladı. Wolves'ta menajerliğini Mendes'in yaptığı birçok oyuncunun bulunmasının, Diego Costa transferinde İngiliz ekibini bir adım öne taşıdığı vurgulandı.

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