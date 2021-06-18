Son dakika spor haberleri: İspanyollar yazdı! Beşiktaş'a Diego Costa transferinde İngiliz rakip

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, bir yandan teknik direktör Sergen Yalçın'la sözleşme uzatma konusunda görüşmelerini sürdürürken, diğer taraftan da transfer çalışmalarını titizlikle yürütüyor.
Özellikle Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından transferde önceliğini forvet hattına veren siyah-beyazlılar, ilk olarak Atletico Madrid'in dünyaca ünlü golcüsü Deigo Costa'yı gündemine almıştı.
Brezilya asıllı İspanyol futbolcuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan Beşiktaş'a İngiltere'den rakip çıktı. İspanyol basını, Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın da Diego Costa transferinde devreye girdiğini yazdı.