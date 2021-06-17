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'de dev zirve

Beşiktaş'ta gündemin en önemli buluşması 'da gerçekleşti. Yalçın milli maçı, 'de bulunan ile birlikte takip ederken ikili burada sözleşme görüşmelerine de son noktayı koyup birlikte 'a dönecekler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 06:50
Bakü'de dev zirve
Beşiktaş'ta gündemin en önemli buluşması 'da gerçekleşti. Yalçın milli maçı, 'de bulunan Ahmet Nur Çebi ile birlikte takip ederken ikili burada sözleşme görüşmelerine de son noktayı koyup birlikte 'a dönecekler. - görüşmesinin ardından resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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