Bakü'de dev zirve

Beşiktaş'ta gündemin en önemli buluşması Azerbaycan'da gerçekleşti. Yalçın milli maçı, Bakü'de bulunan Ahmet Nur Çebi ile birlikte takip ederken ikili burada sözleşme görüşmelerine de son noktayı koyup birlikte İstanbul'a dönecekler.
Beşiktaş'ta gündeminen önemlibuluşmasıAzerbaycan'dagerçekleşti.Yalçın milli maçı,Bakü'de bulunan Ahmet NurÇebi ile birlikte takip ederkenikili burada sözleşme görüşmelerinede son noktayı koyupbirlikte İstanbul'a dönecekler.Sergen Yalçın - Ahmet Nur Çebigörüşmesinin ardından resmiaçıklamanın kısa süre içindeyapılması bekleniyor.