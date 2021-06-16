Haberler Beşiktaş ‘Fener’de böylesi olmadı!’

’de böylesi olmadı!’

'ın bu sezon kazandığı iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan hem Beşiktaş hem de kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 06:50
‘Fener’de böylesi olmadı!’
'ın bu sezon kazandığı iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan hem Beşiktaş hem de kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

basınına konuşan orta saha, "Beşiktaş'ta kazandığım iki şampiyonluk kariyerimin en iyi parçalarından biri" diye konuştu. Josef ayrıca "Bir yılda iki kupa birden kazandım. 'de 3 yıl geçirdim ama bir şampiyonluk alamadım. 'ye dönerek şampiyon olmak gerçekten harika" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA