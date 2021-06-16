‘Fener’de böylesi olmadı!’

Brezilya basınına konuşan orta saha, "Beşiktaş'ta kazandığım iki şampiyonluk kariyerimin en iyi parçalarından biri" diye konuştu. Josef ayrıca "Bir yılda iki kupa birden kazandım. F.Bahçe'de 3 yıl geçirdim ama bir şampiyonluk alamadım. Türkiye'ye dönerek şampiyon olmak gerçekten harika" ifadelerini kullandı.
Brezilya basınına konuşan orta saha, "Beşiktaş'ta kazandığım iki şampiyonluk kariyerimin en iyi parçalarından biri" diye konuştu. Josef ayrıca "Bir yılda iki kupa birden kazandım. F.Bahçe'de 3 yıl geçirdim ama bir şampiyonluk alamadım. Türkiye'ye dönerek şampiyon olmak gerçekten harika" ifadelerini kullandı.