Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Oğuzhan Özyakup hakkındaki transfer iddiasına böyle yanıt verdi! "Yok artık"

Son dakika transfer haberi: hakkındaki transfer iddiasına böyle yanıt verdi! "Yok artık"

Son dakika transfer haberleri... Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar bir süredir görüşme halinde olduğu 'la anlaşma sağlayamamış, Kamerunlu golcü Suudi 'a transfer olmuştu. Bir dikkat çekici iddia da hakkında ortaya atıldı. Ancak oyuncunun yeni adresiyle ilgili söylentilere verdiği yanıt olay oldu. İşte ayrıntılar...  ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 09:11
Son dakika transfer haberi: Oğuzhan Özyakup hakkındaki transfer iddiasına böyle yanıt verdi! "Yok artık"

Sezonu hem hem de şampiyonluğu ile kapatan 'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüsü 'la sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Yıldız isim de Suudi ekiplerinden 'a imza atmıştı.

Bir başka iddia da takımın tecrübeli orta saha oyuncusu hakkında geldi. Aboubakar'ı Al Nassr'a öneren 'nın, Oğuzhan Özyakup konusunda da kulübe bilgi aktardığı öne sürüldü. Hatta Aboubakar'ın da teknik direktör 'e Oğuzhan adını verdiği belirtildi.

Ancak Oğuzhan'ın bu iddialara cevabı, "Yok artık, şimdiden Arabistan'a da gidecek halim yok" oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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