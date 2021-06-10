Son dakika transfer haberi: Oğuzhan Özyakup hakkındaki transfer iddiasına böyle yanıt verdi! "Yok artık"

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu ile kapatan Beşiktaş'ın transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'la sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Yıldız isim de Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza atmıştı.

Bir başka iddia da takımın tecrübeli orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup hakkında geldi. Aboubakar'ı Al Nassr'a öneren Anderson Talisca'nın, Oğuzhan Özyakup konusunda da kulübe bilgi aktardığı öne sürüldü. Hatta Aboubakar'ın da teknik direktör Mano Menezes'e Oğuzhan adını verdiği belirtildi.

Ancak Oğuzhan'ın bu iddialara cevabı, "Yok artık, şimdiden Arabistan'a da gidecek halim yok" oldu. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.