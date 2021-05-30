Artık resmi şampiyon

TFF, tüm profesyonel ligleri tescil etti. Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluklarını resmen onaylandı. Açıklamada "Beşiktaş'ın Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline karar verilmiştir" denildi.
TFF,dün tüm profesyonel ligleri tescil etti. Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluklarını resmen onaylandı. Açıklamada "Beşiktaş'ın Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline karar verilmiştir" denildi. Öte yandan Süper Lig gelecek sezon 20 takımla oynanacak.