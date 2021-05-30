Haberler Beşiktaş Artık resmi şampiyon

Artık resmi şampiyon

, tüm profesyonel ligleri tescil etti. 'ın bu sezonki şampiyonluklarını resmen onaylandı. Açıklamada "Beşiktaş'ın Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ın Şampiyonu olarak tesciline karar verilmiştir" denildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Artık resmi şampiyon
, dün tüm profesyonel ligleri tescil etti. 'ın bu sezonki şampiyonluklarını resmen onaylandı. Açıklamada "Beşiktaş'ın Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Beşiktaş'ın Şampiyonu olarak tesciline karar verilmiştir" denildi. Öte yandan Süper Lig gelecek sezon 20 takımla oynanacak.
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