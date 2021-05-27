Tirebolulu Beşiktaşlılar alkışı hak etti!

Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrasında büyük bir sevinç yaşayan Tirebolulu Kara Kartallar, pandemi süreci dolayısıyla ilçede kutlama yapamazlarken, Tirebolu Kalesi'ne dev bir Beşiktaş Bayrağı astılar. İlçede şampiyonluk kutlaması için kendi aralarında para biriktiren Tirebolulu Beşiktaşlılar, anlamlı bir davranışa imza atarak, topladıkları parayı SMA hastası olan 3 bebeğe hibe ettiler. Tirebolulu Beşiktaşlıların bu davranışı, hem kamuoyunda ve hem de spor camiasında takdirle karşılanırken; Tirebolulu Beşiktaşlılar Grubu adına konuşan Cihan Güvendi, "Pandemi dolayısıyla şampiyonluğumuzu arzu ettiğimiz şekilde kutlayamadık ama, aramızda topladığımız parayı SMA hastası olan 3 bebeğimizin ailesine bağışladık. Kara Kartalımızın şampiyonluğu hepimizi fazlasıyla mutlu etti ve sevindirdi. Bu sevincimizi coşkuya dönüştüremedik, ama SMA hastası 3 bebeğimize bulunduğumuz katkıdan daha çok mutlu olduk" dedi.



