Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (FB BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! ve ... ( spor haberi)

Son dakika spor transfer haberi: Bonservisi elinde olan Benteke'nin Türk menajeri 'le görüşen ve tekliflerini yaptı. 30 yaşındaki forvetle 2 ve 1 kulübü de ilgileniyor. İşte tüm detaylar... Son dakika Beşiktaş ve Fenerbahçe haberleri ( spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (FB BJK spor haberi)

Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren ve aynı yıldızın peşine düştü.

Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (FB BJK spor haberi)

Ezeli rakipler, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi gündemine aldı. Belçikalı futbolcu için resmi temas sağlandı.

Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (FB BJK spor haberi)

İKİ KULÜP DE BİRE BİR GÖRÜŞME YAPTI

Hem Fener hem 'ın Benteke'nin Türk menajeri 'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızla 2 ve 1 kulübünün de ilgilendiği belirlendi.

Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (FB BJK spor haberi)

CRYSTAL PALACE'DA KALMASI ÇOK ZOR

Ada basınına göre Benteke, Crystal Palace ile de yeni sözleşme görüşmesi yapıyor. Ancak maaş anlaşmazlığı nedeniyle Belçikalı forvetin takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.

Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (FB BJK spor haberi)

GEÇEN SEZON LİGDE 10 GOLE İMZA ATTI

Daha önce Liverpool ve Aston Villa formalarını da giyen Christian Benteke geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maçta 10 gol attı. Benteke'nin Belçika Milli Takımı'nda da 16 golü var.

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