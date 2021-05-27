Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (FB BJK spor haberi)

Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı yıldızın peşine düştü.

Ezeli rakipler, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi gündemine aldı. Belçikalı futbolcu için resmi temas sağlandı.

İKİ KULÜP DE BİRE BİR GÖRÜŞME YAPTI



Hem Fener hem Beşiktaş'ın Benteke'nin Türk menajeri Kısmet Eriş'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızla 2 İngiliz ve 1 İtalyan kulübünün de ilgilendiği belirlendi.



