Son dakika transfer haberi: Benteke kapışması! Beşiktaş ve Fenerbahçe... (FB BJK spor haberi)

Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı yıldızın peşine düştü.
Yeni sezon öncesi forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı yıldızın peşine düştü.
Ezeli rakipler, Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Christian Benteke'yi gündemine aldı. Belçikalı futbolcu için resmi temas sağlandı.
İKİ KULÜP DE BİRE BİR GÖRÜŞME YAPTI
Hem Fener hem Beşiktaş'ın Benteke'nin Türk menajeri Kısmet Eriş'le görüşme yaptığı ortaya çıktı. 30 yaşındaki yıldızla 2 İngiliz ve 1 İtalyan kulübünün de ilgilendiği belirlendi.
CRYSTAL PALACE'DA KALMASI ÇOK ZOR
Ada basınına göre Benteke, Crystal Palace ile de yeni sözleşme görüşmesi yapıyor. Ancak maaş anlaşmazlığı nedeniyle Belçikalı forvetin takımdan ayrılma ihtimali yüksek görülüyor.
GEÇEN SEZON LİGDE 10 GOLE İMZA ATTI
Daha önce Liverpool ve Aston Villa formalarını da giyen Christian Benteke geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 30 maçta 10 gol attı. Benteke'nin Belçika Milli Takımı'nda da 16 golü var.