Sebebi fedakarlık

Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı golcüsü Cenk Tosun, elde edilen şampiyonluktan duyduğu mutluluğu dile getirerek futbolu Beşiktaş'ta bırakabileceğini söyledi. Cenk, "Talihsiz bir sakatlık geçirdim, onu kenara bırakırsak çok güzel bir 4 ay geçirdim burada arkadaşlarımla. Çok özlemiştim burayı. Beşiktaş'la anlaştıktan sonra bir tweet atmıştım, 'Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?' diye. Bugün itibariyle söyleyebilirim, yazdık çünkü. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Herkes fedakarca her şeyini verdi ve şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.

BEN BİLE ÜMİTSİZLİĞE KAPILMIŞTIM

Sezon başında kamuoyunda Beşiktaş'ın şampiyon olacağına dair inançların az olduğunu belirten 'Tosun Paşa' "Benim geldiğim dönemde artık toparlamış haldeydik. Benim imza attığım gün birinci sıradaydık. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Başlarda hiç kimse bize inanmıyordu. Açık konuşacak olursak, ben bile İngiltere'den izlerken; 'inşallah bu sezon iyi biter' diye düşünüyordum. Çünkü ümit veren bir futbol yoktu, puanlar alamıyorduk. Ama sonra bu takım birlik oldu. Hem maç kazanmaya hem ligin en iyi futbolunu oynamaya başladı. Bu da şampiyonluğu getirdi" açıklamalarında bulundu.

DORUKHAN İĞNEYLE OYNADI

2020 Avrupa Şampiyonası aday kadrosuna çağrılan Dorukhan ve Rıdvan Yılmaz'la alakalı görüşlerini de aktaran Cenk, "Dorukhan çok fedakarlık yaptı. Kimse bilmiyor, ağrılarla oynuyor çocuk, ağrı kesicilerle oynuyor. Rıdvan kardeşim de bu sezon gerçekten iyi bir performans gösterdi. İnşallah forma bulur hem Beşiktaş'ı hem Türkiye'yi gururlandırır" dedi.

GRAM KISKANÇLIK YOK

Takım içinde bütünlüğün sağlandığına dikkat çeken tecrübeli forvet Cenk, "En iyi çalıştığım futbolcu grubu diyebilirim. Hiç kimsede gram kıskançlık yok. Öyle gruplaşma falan olmadı. Aile ortamı seni gerçekten şampiyonluğa taşıyan küçük nokta oluyor" dedi.

BURASI BENİM AİLEM, EVİM

Futbolu Beşiktaş'ta bırakma gibi bir düşüncesinin olup olmadığına ilişkin siyah-beyazlı oyuncu, "Burası benim ailem. Burası benim büyüdüğüm yer, benim evim. Buraya her zaman benim kapım açık. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

SERGEN HOCAYLA 30 GOL ATARDIM

'Cenk Tosun, Sergen Yalçın'la birlikte oynasaydı sezonda kaç gol atardı' sorusuna başarılı oyuncu, şu yanıtı verdi: "Onu bilemem ama 30'un altına düşmezdi herhalde. Ben Sergen hocanın hem golleri hem asistleriyle büyüdüm. Hayranlıkla izlediğimiz kişiydi. Gerçekten hoca takdir edilecek bir futbolcuydu. Hocalığı da keza öyle."