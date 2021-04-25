Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ın sezon başında transfer gündemine gelen Norveçli futbolcu Aron Dönnum'dan flaş bir itiraf geldi.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Beşiktaş'ın sezon başında transfer gündemine gelen Norveçli futbolcu Aron Dönnum'dan flaş bir itiraf geldi.
Siyah-beyazlı takımın, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ı kiralamadan önce transferi için uğraş verdiği 23 yaşındaki Aron Dönnum, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Sezon başında Beşiktaş'ın kendisini istediğini dile getiren genç orta saha, "Türkiye'nin büyük kulüplerinden Beşiktaş, benim için 8 milyon kron önerdi ancak bu teklif Valerenga'yı memnun etmedi" dedi.
Sözlerine devam eden Dönnum, "Valerenga, Beşiktaş'ın yeni bir teklif yapmasını bekliyordu ancak onlar da benim satılık olmadığımı düşünüp teklif getirmediler. Oysa Valerenga, daha fazla para kazanmak için bu stratejiyi uygulamıştı" ifadelerini kullandı.
Genç oyuncu ayrıca Beşiktaş'a transferi gerçekleşmediği için üzgün olduğunu belirterek, "Eğer oraya gitseydim yer edinebileceğime emindim" şeklinde konuştu.
Valerenga takımının teknik direktörü Dag-Eilev Fagermo, o dönem yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın Dönnum'u alması için yüksek bir bonservis bedeli vermesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:
Yüksek maaşlar almak isteyen bazı oyuncularımız var. Futbolcular, yeni bir meydan okuma istediğinde Valerenga kulübü de onların önünü açıyor. Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek.