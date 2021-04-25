Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

Son dakika spor haberi: 'ın teklif yapıp alamadığı 'dan flaş itiraf!

Son dakika haberleri... 'de adım adım şampiyonluğa giden Beşiktaş'ın, sezon başında Ghezzal'ın yerine teklif götürüp alamadığı genç futbolcu konuştu. İşte Norveçli oyuncudan Beşiktaş itirafı... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 09:54
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

'de şampiyonluğa koşan 'ın sezon başında transfer gündemine gelen Norveçli futbolcu 'dan flaş bir itiraf geldi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

Siyah-beyazlı takımın, Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'ı kiralamadan önce transferi için uğraş verdiği 23 yaşındaki , ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

Sezon başında 'ın kendisini istediğini dile getiren genç orta saha, "Türkiye'nin büyük kulüplerinden Beşiktaş, benim için 8 milyon kron önerdi ancak bu teklif Valerenga'yı memnun etmedi" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

Sözlerine devam eden Dönnum, "Valerenga, 'ın yeni bir teklif yapmasını bekliyordu ancak onlar da benim satılık olmadığımı düşünüp teklif getirmediler. Oysa Valerenga, daha fazla para kazanmak için bu stratejiyi uygulamıştı" ifadelerini kullandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

Genç oyuncu ayrıca 'a transferi gerçekleşmediği için üzgün olduğunu belirterek, "Eğer oraya gitseydim yer edinebileceğime emindim" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

Valerenga takımının teknik direktörü Dag-Eilev Fagermo, o dönem yaptığı açıklamada 'ın Dönnum'u alması için yüksek bir bonservis bedeli vermesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın teklif yapıp alamadığı Aron Dönnum'dan flaş itiraf!

Yüksek maaşlar almak isteyen bazı oyuncularımız var. Futbolcular, yeni bir meydan okuma istediğinde Valerenga kulübü de onların önünü açıyor. Dönnum'u isteyen kulüplerin ceplerini silkeleyerek çıkan bozuk paraları Valerenga'ya önermelerinin bir anlamı yok. Eğer Aron'u satın almak istiyorlarsa ceplerinin derinliklerine inmeleri, daha fazlasını yapmaları gerek.

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