Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı Beşiktaş değerlendirmesi! "İşler hiç iyi gitmiyor"

Beşiktaş dün gece 90 dakika çok yavaş ve çok etkisiz bir futbol sergiledi... Ofansif güç adeta sıfıra yakındı... Buna karşılık Sivasspor'un 3'ü çok net 5 pozisyonu vardı. Peki ligde final serisine girilmişken bu olumsuz görüntünün sebebi neydi?

Birkaç oyuncu hariç ciddi bir fiziksel düşüş var. Bu ciddi düşüşün çok belirgin olmasına bir canlı örnek: İlk yarıda en hareketli isim sakatlıktan yeni çıkmış ve idman eksiği olan Aboubakar idi! İkinci yarıda Beşiktaş'ta sakatlanan Aboubakar yerini N'Koudou'ya bıraktı. N'Koudou koşuyor ama ne yaptığı ve ne yapacağı anlaşılamıyor. Larin santrforda çok yetersiz, üstelik de kondisyonu eksik... Ghezzal da çok durgundu... Sezon başından beri takımın temel direkleri olan Josef ve Atiba da yorgun...