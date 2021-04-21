Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı Beşiktaş değerlendirmesi! "İşler hiç iyi gitmiyor"

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı değerlendirmesi! "İşler hiç iyi gitmiyor"

Son dakika haberleri... Lider Beşiktaş, 'in 36. haftasında Demir Grup Sivasspor'la 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybetti. 'nin usta kalemi , siyah-beyazlı takımın form durumunu değerlendirdi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 Çarşamba 08:41
Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı Beşiktaş değerlendirmesi! "İşler hiç iyi gitmiyor"

ÖMER ÜRÜNDÜL - 1 PUAN ALTIN GİBİ

dün gece 90 dakika çok yavaş ve çok etkisiz bir futbol sergiledi... Ofansif güç adeta sıfıra yakındı... Buna karşılık Sivasspor'un 3'ü çok net 5 pozisyonu vardı. Peki ligde final serisine girilmişken bu olumsuz görüntünün sebebi neydi?

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı Beşiktaş değerlendirmesi! "İşler hiç iyi gitmiyor"

Birkaç oyuncu hariç ciddi bir fiziksel düşüş var. Bu ciddi düşüşün çok belirgin olmasına bir canlı örnek: İlk yarıda en hareketli isim sakatlıktan yeni çıkmış ve idman eksiği olan Aboubakar idi! İkinci yarıda 'ta sakatlanan Aboubakar yerini N'Koudou'ya bıraktı. N'Koudou koşuyor ama ne yaptığı ve ne yapacağı anlaşılamıyor. Larin santrforda çok yetersiz, üstelik de kondisyonu eksik... Ghezzal da çok durgundu... Sezon başından beri takımın temel direkleri olan Josef ve Atiba da yorgun...

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı Beşiktaş değerlendirmesi! "İşler hiç iyi gitmiyor"

Sivasspor'un takım olarak formda ve moralli olması, iyi pres yapması, alanları iyi kapatması 'ı büyük sıkıntıya düşürdü. Mükemmel bir takım savunması uygulayan Sivasspor beklediğinden de fazla pozisyon da buldu ama değerlendiremedi. Sergen Yalçın'ın son hamleleri Ljajic ve Gökhan ile geldi. Onlar oyuna dinlenmiş girmelerine rağmen hiçbir varlık gösteremediler.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı Beşiktaş değerlendirmesi! "İşler hiç iyi gitmiyor"

'ta işler hiç iyi gitmiyor. Her şeye rağmen bana göre dünkü 1 puan altın... Sergen Yalçın'a bir eleştirim daha var. Fizik açıdan çok dirençli ve formda bir takımla zorluk derecesi yüksek bir maça çıkıyorsun. Hazır olmayan Aboubakar'ı sonraki maçları düşünüp risk etmemen getirirdi.

Son dakika spor haberi: Usta yazardan çarpıcı Beşiktaş değerlendirmesi! "İşler hiç iyi gitmiyor"

İlk yarıda Vida'nın elle müdahale ettiği pozisyon çok net penaltıydı. Fırat Aydınus'tan kaçtı ama VAR'dan kesinlikle kaçmaması gerekirdi. VAR hakemi Ali Şansalan tam bir büyük takım korumacılığı yaptı.

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