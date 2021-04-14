Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

Son dakika spor haberi: 'un sakatlığı 'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

Son dakika haberleri... 'in 34. haftasında deplasmanda 'la oynadığı maçta golcü oyuncusu 'un sakatlanmasıyla büyük üzüntü yaşayan Beşiktaş'ta transfer planları değişti. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2021 Çarşamba 09:26
Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

'in 34. haftasında deplasmanında çıkan lider , karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı dönen siyah-beyazlılarda camiayı üzen bir de sakatlık yaşandı.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

Everton'dan kiralanan 'un maçta diz kapağı çıktı. Yıldız futbolcu ameliyatının ardından yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalacak.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

, 'un sakatlığının ardından transfer planlarını da değiştirdi. İşte detaylar...

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

Sabah'ta yer alan habere göre , sezon sonuna kadar Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 'un bonservisini almayı planlıyordu.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

Ancak yıldız futbolcunun sakatlığı yeni sezon için forvet transferini gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar, oyuncu taramasına şimdiden başladı.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

Kartal'da bu sezon müthiş bir performans sergileyen Cyle Larin'in de yüksek bir bonservis bedeliyle satılması gündemde. Bu nedenle Kanadalı yıldızın gitmesi halinde bir değil en az iki golcü kadroya katılacak.

Son dakika spor haberi: Cenk Tosun'un sakatlığı Beşiktaş'ta transfer planlarını değiştirdi! Larin...

Öte yandan Everton'lı yetkililer, siyah-beyazlı kulübü arayarak oyuncularının durumu hakkında bilgi aldı.

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