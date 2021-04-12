7’den 70’e Kartal

Ve Beşiktaş, şampiyonluk yürüyüşüne dolu dizgin devam ediyor. Siyah-beyazlı takım, kritik virajda dün de Erzurumspor'u 4-2 devirdi. Mücadeleye hızlı başlayan Kara Kartallar, önce Larin'in enfes golüyle öne geçti. Erzurum'un beraberliği sağlaması sonrası Oğuzhan'ın şans sayısıyla tekrar avantaj sağladı. Ev sahibi ekip Emrah'la durumu 2-2 yaptı.



KAPANIŞ GÖKHAN TÖRE'DEN

Ancak Beşiktaş'ı bu da durduramadı. Rachid Ghezzal, 66'da harikulade golüyle durumu 3-2'ye getirirken, zaferi perçinleyen isimse 86. dakikada Gökhan Töre oldu. Geçen haftaki Alanya galibiyeti sonrası seriye bağlayan Beşiktaş, 70 puana çıkarak ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye yükseltti. Öte yandan Beşiktaş attığı gol sayısı da 70'e çıkardı.



YENİLERE ACIMIYOR

Siyah-beyazlı takım Süper Lig'e o sezon yükselen takımlara konuk olduğu son dokuz maçın yedisini kazandı. Galibiyetlerde toplam 30 gol attı.