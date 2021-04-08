Aboubakar Ada’ya

İngilizler, Kamerunlu golcünün West Ham’a gideceğini yazdı.
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:22Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 06:50
Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarını kaçıran Vincent Aboubakar için transfer iddiası geldi. 29 yaşındaki Kamerunlu golcü, İngiliz basının iddiasına göre; West Ham United'ın yolunu tutacak. Geçtiğimiz yıllarda Newcastle'la adı anılan Abou'nun West Ham'ın niyetinin ciddi olduğu kaydedildi. Hızının, bitiriciliğinin ve pas yeteneğinin yüksek olduğu yazılan haberde Aboubakar'ın sezon sonunda İngiliz ekibine gideceği belirtildi. Siyah-beyazlılarda bu sezon 25'i lig, 3'ü kupa olmak üzere 28 maçta forma giyen Abou, toplam 16 kez fileleri sarsmayı başardı.