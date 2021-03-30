Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

Son dakika spor haberi: 'a piyangosu!

Son dakika haberi: Bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 18 gol atan ile ilgili basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların Kanadalı futbolcunun yeni adresi duyuruldu. İşte son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 20:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 20:39
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

'ta forma giyen 'i de kadrosunda bulunduran Kanada, ABD'nin Florida eyaletindeki IMG Akademisi Stadı'nda Cayman Adaları'na konuk oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

Kırmızı-beyazlı ekip, Lucas Cavallini (3), Alphonso Davies (2), Mark-Anthony Kaye (2), , Frank Sturing, David Wotherspoon ve Alistair Johnston'ın golleriyle mücadeleyi 11-0 kazandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

Bu skor, Kanada Milli Takımı'nın tarihinde elde ettiği en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

Bermuda'yı 5-1 mağlup ettikleri maçta "hat-trick" yapan Larin de elemelerdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

TRANSFER İDDİALARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR

Hem 'ta hem de milli takımda iyi bir yıl geçiren Larin için transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

İNGİLİZLERDEN OLAY İDDİA

basını, Beşiktaşlı Larin ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

Everton'ın Cenk Tosun karşılığında 'tan son dönemin forma ismi 'i istediğini ileri sürdü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

Haberde ekibinin yaz transfer döneminde Premier Lig'de beklentileri karşılayamayan Cenk Tosun'u mükemmel bir sezon geçiren Kanadalı forvetle takas etmeyi planladığı belirtildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

34 MAÇ 18 GOL

ile harika bir sezon geçiren , Süper Lig 'de oynadığı 28 maçta 14 gol ve 4 asistle oynadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a Cyle Larin piyangosu!

25 yaşındaki futbolcu, siyah beyazlılarla bu sezon toplamda oynadığı toplam 34 maçta ise 18 gol 4 asistlik performans sergiledi.

SON DAKİKA