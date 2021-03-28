Son dakika spor haberleri: Youssef Ait Bennasser Beşiktaş'a 'evet' dedi!

Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... İtalyan basınından sonra Afrika medyası da Beşiktaş'ın Faslı orta saha Youssef Ait Bennasser ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun siyah-beyazlılarla büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. 30 Haziran'da Monaco ile olan sözleşmesi sona erecek Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.