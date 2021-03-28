Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Youssef Ait Bennasser Beşiktaş'a 'evet' dedi!

Son dakika spor haberleri: 'a 'evet' dedi!

medyası, 'ın Faslı orta saha ile yakından ilgilendiğini duyururken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun siyah-beyazlılarla büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2021 Cumartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2021 Pazar 07:04
Son dakika spor haberleri: Youssef Ait Bennasser Beşiktaş'a 'evet' dedi!
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Sezon sonu şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... basınından sonra medyası da Beşiktaş'ın Faslı orta saha ile yakından ilgilendiğini ileri sürdü. Haberde 24 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyebileceği ifade edilirken, kariyerinde yeni bir çıkış arayan yıldız oyuncunun siyah-beyazlılarla büyük oranda el sıkıştığı iddia edildi. 30 Haziran'da ile olan sözleşmesi sona erecek Bennasser'in, yapılan teklifi prensipte kabul ettiği belirtildi.

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