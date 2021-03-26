Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin milli takımda hat-trick yaptı!

Son dakika spor haberi: 'ın golcüsü milli takımda hat-trick yaptı!

Son dakika spor haberleri... , Dünya Kupası elemelerinde karşılaştığı 'yı 5-1 yenerken ev sahibi takımın 3 golü 'ın yıldız forveti 'den geldi. ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 07:53
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın golcüsü Cyle Larin milli takımda hat-trick yaptı!

kapsamındaki grup maçlarının heyecanı sürüyor. temsilcisi , ile karşılaştığı gruptaki ilk maçını 5-1 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini (3), ve kaydetti.

Mücadelede öne çıkan isim, yaptığı hat-trick ile 'ın yıldız forveti Cyle Larin oldu. Bu arada yine siyah-beyazlıların Kanadalı kaptanı da maçta forma giydi.

Kanada; , , ve Bermuda'nın yer aldığı B Grubu'nda 3 puanla lider konumda bulunuyor.

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